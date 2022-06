Miasto sprzedaje samochody za bezcen! Do wylicytowania są dwa pojazdy

Porzucone, zniszczone i zardzewiałe auta szpecą wiele gorzowskich ulic i zajmują bardzo potrzebne miejsca parkingowe. Z tym problemem walczy straż miejska. Tylko w ubiegłym roku usunęła kilkadziesiąt takich wyeksploatowanych pojazdów.

Do usunięcia kwalifikuje się jedynie pojazd, którego stan jednoznacznie wskazuje na to, że nie jest używany. To na przykład brak powietrza w kołach, brak szyb, świateł, ale też uszkodzona karoseria, która jest pokryta zielonym nalotem lub liśćmi. Kolejną z przesłanek jest również brak tablic rejestracyjnych w takim pojeździe - mówi Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie.