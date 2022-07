Miasto szuka firmy, która będzie łatać dziurawy asfalt w Gorzowie

Stan wielu gorzowskich ulic jest tragiczny. Jazda po niektórych odcinkach przypomina slalom. Drogowcy doraźnie uzupełniają ubytki w jezdniach, ale to często syzyfowa praca, bo tam gdzie jedną dziurę uda się załatać, to zaraz pojawia się kolejna. Dlatego miasto szuka firmy, która na bieżącą zajmie się usuwaniem wszelkich uszkodzeń. Usługi mają obejmować między innymi naprawa zniszczonego asfaltu czy frezowanie muld.

Rondo Gdańskie idzie do przebudowy. Jakie będą utrudnienia?

Trzeba dysponować odpowiednim sprzętem

Firma, która wygra przetarg będzie zajmowała się naprawą miejskich dróg przez dwa najbliższe lata. Zainteresowani muszą jednak spełnić konkretne wymagania. Chodzi o sprzęt, jakim wykonawca powinien dysponować. To na przykład walec wibracyjny, walec statyczny samojezdny, walec ogumiony czy frezarka do nawierzchni bitumicznych. Miasto na oferty czeka do 25 lipca.