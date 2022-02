Miejsca do parkowania brak, bo stoi wrak. Ale nie każdy może zostać usunięty Magdalena Marszałek

Zniszczone, zardzewiałe i porośnięte mchem. Wraki samochodów to plaga również w Gorzowie. Porzucone auta szpecą ulice miasta, ale co najważniejsze - zajmują bardzo potrzebne miejsca parkingowe. Z tym problemem walczy straż miejska. Tylko w ubiegłym roku usunęła kilkadziesiąt takich wyeksploatowanych pojazdów. To jednak dopiero wierzchołek góry lodowej, bo wiele z nich stoi w miejscach, z których strażnicy zabrać ich nie mogą.