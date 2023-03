Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie z dwuletnim poślizgiem. Ma być gotowe na koniec 2024!

To jedna z bardziej wyczekiwanych inwestycji kulturalnych w mieście (a przy okazji także pechowa). Mowa o budowie Miejskiego Centrum Kultury, którego nowa siedziba ma powstać przy budynku Przemysłówki. MCK będzie mieścił się tam, gdzie przez prawie parę dziesięcioleci była sala bankowa, a w latach 2017-2021 była kaplica parafii katedralnej.

Dlaczego inwestycja jest tak wyczekiwana? Bo już od ponad dziesięciu (!) lat Gorzów nie ma sali, w której można byłoby organizować np. koncerty rockowe z prawdziwego zdarzenia. Owszem, Miejskie Centrum Kultury dysponuje salą w budynku przy ul. Drzymały, ale jest ona dopuszczona do użytkowania tylko warunkowo. Organizowane są w niej niewielkie imprezy dla gorzowian. O tym, by, jak dawniej, organizować w niej koncerty na 300-400 widzów, nie ma jednak mowy. Obiekt na to już nie pozwala. Zamiast remontować obiekt, miasto woli stworzyć nowy.