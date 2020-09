Mieszka I, Łokietka, 11 Listopada... Jakie będą utrudnienia w Gorzowie?

Pierwsze zmiany czekają kierowców już w czwartek 10 czerwca. Na al. 11 Listopada trwa aktualnie remont nawierzchni i w związku z tym zmieni się ruch w tej części miasta. Planowane jest zamknięcie jezdni, którą dojeżdża się od strony Wieprzyc do centrum i przerzucenie ruchu pojazdów na jezdnię północą. Tak będzie na odcinku od wjazdu przy stacji benzynowej Orlen do skrzyżowania z ul. Żelazną.

Co czeka kierowców na ul. Łokietka?

Kierowców czekać też będą utrudnienia w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Polskiej i Łokietka. Tutaj w piątek 11 września będą naprawy gwarancyjne nawierzchni.

- Kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami polegającymi na częściowym zawężeniu jezdni. Wykonawca będzie ręcznie kierował ruchem – informuje Krzysztof Kropiński z wydziału dróg.

Zamkną kawałek Mieszka I

To jeszcze nie wszystko. W sobotę 12 września zmieni się też organizacja ruchu w związku z przebudową ulic: Chrobrego i Mieszka I. Ta druga ulica zostanie zamknięta a odcinku od ul. Jagiellończyka do ul. Mickiewicza. Powód? Rozpoczyna się kolejny etap przebudowy.

- W związku z tym ul. Słowackiego stanie się drogą bez przejazdu. Zostanie wprowadzony na niej ruch dwukierunkowy i wystąpią ograniczenia w parkowaniu pojazdów. Ulica Jagiellończyka przy skrzyżowaniu z ul. Mieszka I na obecnym etapie nie zostanie zaślepiona. Na odcinku od ul. Mieszka I do ul. Dąbrowskiego będzie drogą dwukierunkową z ograniczeniami w parkowaniu pojazdów – informuje K. Kropiński.