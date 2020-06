Mieszkańcy domu pomocy skarżą się, że są "uwięzieni" już od trzech miesięcy

Mężczyzna interweniował, jak mówi, już wszędzie. Dzwonił do Sanepidu, rozmawiał z rzecznikiem praw obywatelskich, pisał do Ministerstwa Zdrowia i do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Wszyscy odsyłają nas do dyrektorki domu. A ta uparcie nie zgadza się na to, żebyśmy wyszli poza dom – tłumaczy mężczyzna.

Dla dobra podopiecznych domu pomocy

Dodaje, że on i inni podopieczni są zamknięci już od trzech miesięcy. - Nie możemy wyjść na miasto, nie możemy nic załatwić. A przecież granice już się otwierają. Ludzie normalnie się poruszają, tylko nam nie wolno – skarży się mężczyzna.