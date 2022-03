Mieszkańcy Górczyna protestują. Nie chcą drogi pod balkonami

Biało-czerwone flagi na balkonach i banery: „Protestujemy przeciwko budowie drogi pod naszymi balkonami”. Tak od niedawna wygląda blok przy ul. Bohaterów Lenino 1. To czteropiętrowiec, który znajduje się tuż obok kościoła św. Maksymiliana Kolbego, zwanego powszechnie - ze względu na swój kształt - „skocznią”.

Pomiędzy blokiem a świątynią od czterech dekad jest pas zieleni - znajduje się tam trawnik, rosną krzaki i drzewa. Jest jednak plan, by w tym miejscu powstała droga. Miałaby ona powstać, bo kilkadziesiąt metrów dalej - w miejscu, gdzie dziś rosną jeszcze drzewa pozostałe po istniejącym tu przed laty sadzie - ma zostać zbudowany blok. Droga miałaby być do niego dojazdem.

Sprawę poruszyła ostatnio radna Marta Bejnar-Bejnarowicz. Opisaliśmy to w artykule: Budynki w miejsce parków kieszonkowych? Radna pyta władze miasta.