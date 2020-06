Mieszkańcy mają dość! Tym razem ciszę nocną zakłóciła zamiatarka

Gorzowianie po raz kolejny skarżą się na zbyt późną pracę służb sprzątających. Tym razem obrywa się zamiatarce, która pojawiła się pod blokami na Górczynie… po północy.

- Czy w tym mieści muszą dziać się takie rzeczy? Doskonale rozumiem, że ulice trzeba sprzątać, ale czy trzeba to robić po północy. Przecież taki sprzęt dosyć mocno hałasuje. Hałas odbija się od bloków. Spać nie idzie – żali się nam pani Barbara, nasza Czytelniczka z Górczyna. Kilka dni temu, na ulicy pod jej blokiem pracowała zamiatarka. – Przyjechała 20 minut po północy! Nie dość, że to późno, to jeszcze jest to bez sensu. Przecież o tej porze ulice są pozastawiane samochodami i nawet nie ma jak dobrze ich wyczyścić – mówi Czytelniczka.

To już kolejny przypadek, gdy gorzowianie skarżą się na nocną pracę służb w mieście. W maju dwukrotnie opisywaliśmy sprawę odbierania śmieci po 23.00 na Górczynie. - Jak tak dalej pójdzie, to nie będę miał wyjścia, będą musiał zgłosić to na policję. Zgłoszę, że śmieciarka zakłóca ciszę nocną – mówił nam w środę 27 maja Zbigniew Świderski, jeden z mieszkańców.

Śmieci w Gorzowie. Czytelnik: Śmieciarka przyjeżdża do nas… po 23.00! Teraz Czytelniczka skarży się na pracę sprzętu Inneko RCS. Ta miejska spółka odpowiada za czystość naszych ulic. Kilka dni temu po północy jej sprzęt jeździł m.in. po ul. Kućki, Dowgielewiczowej i Korcza, czyli w bliskim sąsiedztwie szpitala psychiatrycznego.

– Czy ktoś w tym mieście jest w stanie na to zareagować? A może to specyfika Gorzowa, że tu nic nikogo nie obchodzi? – pyta retorycznie pani Barbara. Praca nocą przez koronawirusa - To był przypadek incydentalny – odpowiada Krzysztof Kołecki, prezes Inneko RCS. – Aktualnie mamy czas epidemii. W firmie zatrudniamy ponad 20 osób, a 20 proc załogi jest na stałym wolnym, bo pracownicy m.in. muszą opiekować się swoimi dziećmi. Ten brak jest odczuwalny i zdarza się, że musimy pracować dłużej. W każdym cywilizowanym kraju tak jednak jest, że służby pracują wieczorami i nocą. Poza tym, o jakiej porze byśmy nie pracowali, to zawsze dla kogoś będzie to pora nieodpowiednia. Gdy robimy to w dzień, to słyszymy zarzuty, że zamiatarka tamuje ruch samochodów. Gdy robimy to po południu, mieszkańcy narzekają, że nie mogą w spokoju zjeść obiadu. Zgłoszeń, że komuś przeszkadzamy jest dużo mniej od próśb mieszkańców, by wyczyścić ich ulice – dodaje prezes Inneko RCS.

- W każdym cywilizowanym kraju tak jednak jest, że służby pracują wieczorami i nocą - mówi prezes Inneko RCS. Jak często czyszczą ulice? Miejska spółka dysponuje dwiema dużymi zamiatarkami i jedną małą. Czyści około 300 km ulic. Ta liczba odnosi się do przejazdu wzdłuż krawężników. Jeśli więc jakaś ulica jest dwujezdniowa, to na niej zamiatarka przejedzie cztery razy – po razie przy każdym z krawężników. Najważniejsze ulice w mieście, m.in. te, którymi kursuje komunikacja miejska, sprząta raz w tygodniu. Na pozostałych ulicach zamiatarki pojawiają się rzadziej. Hałasują nocą? Zgłoś to przez „Usterkę” - To już kolejna skarga na późną pracę służb. Nie można z tym nic zrobić? – pytamy w magistracie.

- Jeśli będzie zdarzać się, że pojazdy będą przyjeżdżały bardzo późno, prosimy mieszkańców, aby zgłaszali nam to za pośrednictwem aplikacji Usterka. Jeśli przypadków będzie dużo, będziemy interweniować w firmach czy w związku gmin MG-6 – odpowiada rzecznik Wiesław Ciepiela.

„Usterka" to aplikacja na smartfony. Ma jednak swój odpowiednik na stronie miasta – gorzow.pl.

