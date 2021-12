Mieszkańcy są „wdzięczni” za... opóźnienie remontu ul. Długosza

Ulica Długosza to droga, która łączy ul. Fredry z ul. Marcinkowskiego. W sierpniu tego roku rozpoczął się jej remont. W trakcie prac miała zostać nie tylko wymieniona nawierzchnia samej jezdni czy chodniki, ale również zrobiona kanalizacja deszczowa.

Termin na wykonanie robót mija pod koniec grudnia. Tymczasem, gdy byliśmy na miejscu, okazało się, że prace wydają się być wciąż jeszcze bliżej początku niż końca.

- Panie, oni do wiosny tej drogi nie skończą - mówił do naszego reportera jeden z mieszkańców.

- Tu trzeba inną firmę zatrudnić - mówiła kolejna osoba.

Irytacji mieszkańców nie ma się co dziwić. Na 452-metrowej ulicy Długosza nowe są jedynie... krawężniki.

- I to tylko w dolnej części drogi - zwraca uwagę pani Małgorzata, mieszkanka.

Cała droga jest rozkopana. Nie ma chodników ani nawet choćby jednej podbudowy pod asfalt.