Mieszkańcy sadzą roślinki, złodzieje je bezczelnie kradną!

Bulwar w Gorzowie. Czy w czasie pandemii można pić alkohol?

Czy można już pić alkohol na bulwarze w Gorzowie tak jak przed pandemią? Jeśli tak, to gdzie dokładnie i w jakich godzinach? No i co… potem, to znaczy, gdzie się, za przeproszeniem załatwić, bo toalet jakoś nie widzę? Takie pytania zadał nam Krzysztof z Gorzowa. Sprawdziliśmy i o...