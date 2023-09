Mieszkańcy Śląskiej wolą parking niż śmietniki

Takiego sprzeciwu w naszej redakcji nie pamiętamy. Mieszkańcy części Zamościa złożyli w urzędzie miasta petycję w sprawie śmietników półpodziemnych, które są planowane przy ul. Śląskiej 13-14. „Mieszkańcy nie wyrażają zgody na zamontowanie śmietników w tym miejscu” – napisali do władz miasta.

Powód sprzeciwu? „Chcemy, aby w tym miejscu powstały miejsca parkingowe” – tłumaczą mieszkańcy. Dodają, że miejsca parkingowe miałyby powstać w ramach budżetu obywatelskiego. Na razie nie ich wniosek do budżetu nie został pozytywnie rozpatrzony. Mieszkańcy liczą jednak, że odwołanie przyniesie skutek.

Zamiast śmietników półpodziemnych mieszkańcy wolą mieć tradycyjną wiatę. Wskazują nawet miejsca, gdzie – ich zdaniem – mogłaby ona stanąć. Pierwsze to miejsce przy Śląskiej 12-13, drugie to niecka, w której już stoi altana (zdaniem mieszkańców wystarczyłoby ją jedynie rozbudować), a trzecie to część terenu znajdującego się w pobliżu trafostacji między Śląską a Towarową.