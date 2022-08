Mieszkanie za remont w Gorzowie. Do wzięcia są kolejne lokale od miasta

Na liście najwięcej, bo kilkanaście jest mieszkań dwupokojowych o metrażu powyżej czterdziestu metrów kwadratowych. To między innymi lokale przy ulicach: Dzieci Wrzesińskich, Jagiełły, Kazimierza Wielkiego czy Kosynierów Gdyńskich. Do wyboru jest także dziewięć kawalerek oraz trzy mieszkania trzypokojowe, które znajdują się przy ulicy Spichrzowej, Podmiejskiej oraz Okrzei.

Kto może starać się o mieszkanie do remontu?

Aby móc ubiegać się o mieszkanie za remont należy spełnić kilka warunków. Starać się o to mogą osoby oczekujące na lokale zamienne, na zamianę z urzędu z uwagi na zły stan zdrowia oraz umieszczone na liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony. Na zgłoszenia chętnych gorzowski magistrat czeka do drugiego września. Decydować będzie termin złożenia wniosku. W przypadku ofert złożonych w tym samym dniu pod uwagę brana będzie pozycja na liście przydziału i liczba uzyskanych punktów. Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do otrzymania takiego lokalu będą też zobowiązani do przedłożenia zaświadczeń o wysokości dochodów.

Zobacz również: