Mieszkaniec pyta o dawny ratusz w Gorzowie: Kiedy będzie przebudowa? Jarosław Miłkowski

Siedem lat temu ogłoszono wyniki konkursu architektonicznego na remont dawnego ratusza w Gorzowie i połączenie go z dzisiejszym magistratem. Jeden z gorzowian zapytał więc urzędników o to, kiedy w końcu będzie on zrobiony.