Mija 36 lat od wybuchu w Czarnobylu. Ludzie nie wiedzieli, że zbliża się tragedia. "Skażenie było 550 tys. razy silniejsze niż zwykle" Michał Korn

Fotografie, na które patrzycie odzwierciedlają tragedię i piekło, które rozpętało się po wybuchu reaktora w czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Ukazują rozmiar katastrofy i ludzką bezradność. To tutaj 36 lat temu rozpoczęła się masowa ewakuacja. Ludzie, którzy byli najbliżej tragedii doświadczyli rozpaczy i cierpienia, ludzkiej bezmyślności oraz poświęcenia osób biorących udział w akcji ratunkowej. Tragedia na taką skalę nigdy wcześniej nie miała miejsca. Nie powinno do tego dojść... Pixabay/Unsplash Zobacz galerię (100 zdjęć)

Okolica Czarnobyla to wstrząsający obraz, miasto widmo, które wzbudza niepokój. Szczególnie dziś, kiedy Ukraina i tym samym okolice Prypeci oraz elektrowni jądrowej znalazły się pod atakiem wojsk rosyjskiego agresora, oczy całego świata zwrócone są na naszych wschodnich sąsiadów. Czy tam, gdzie ponad 30 lat temu doszło do tragedii wciąż jest niebezpiecznie? Obecnie ze względu na działania wojenne na pewno tak i wszelkie wyjazdy do strefy są całkowicie zawieszone. W naszym materiale jednak wracamy do wydarzenia sprzed 36 lat. Jak mogło dojść do tragedii w Czarnobylu? Czym był płyn Lugola? I dlaczego, choć od katastrofy mijały dziesiątki godzin, my nadal nic nie wiedzieliśmy? Publikujemy kulisy i tajemnice katastrofy, która na zawsze zmieniła i miała ogromny wpływ na nasze życie.