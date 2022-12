Mikołaj z prezentami już w Gorzowie! Przypłynął do miasta... kajakiem

Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami pojawił się w samo południe na wysokości ul. Chodkiewicza. To właśnie tu powitała go grupa gorzowian, szczególnie dzieci, które wyczekiwały go, mimo ujemnych temperatur panujących akurat w Gorzowie.

Wyczekiwany gość z Laponii przypłynął do Gorzowa, by tradycyjnie obdarować najmłodszych prezentami. Zanim do tego jednak doszło, Mikołaj wraz z pomocnikami płynął Kłodawką wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej. Z każdą minutą mikołajkowemu korowodowi towarzyszyło coraz więcej gorzowian. W Parku Róż, dokąd dopłynęła mikołajowa świta, witały go już tłumy. By dostać prezent (ustaliliśmy, że w mikołajkowej paczce były m.in. słodkości, krzyżówka i długopis), trzeba było stanąć w mającej kilkadziesiąt metrów kolejce.

Korowód mikołajowy zorganizowało gorzowskie stowarzyszenie EuroJumelages.

Czytaj również:

Ile kosztuje karp, choinki, a także warzywa i owoce? Ceny na ryneczku Jerzego |2 GRUDNIA