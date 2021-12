Mikołaje przypłyną kajakami. Gdzie i kiedy będzie można dostać prezent?

- Mikołajów będzie co najmniej kilku, a nie jest wykluczone, że będzie ich nawet około dziesięciu. Do gorzowskich dzieci przypłyną już w najbliższą sobotę 4 grudnia. To co prawda dwa dni przed Mikołajkami, ale chcą mieć oni gwarancję, że każde chętne i grzeczne dziecko dostanie prezent - mówił nam w środę 1 grudnia Ireneusz Kalitko z gorzowskiego stowarzyszenia Eurojumelages, które w sporej mierze zrzesza listonoszy. Koordynuje on sobotnią wizytę Mikołajów w Gorzowie.