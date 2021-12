Milicja przed II LO w Gorzowie. Stan wojenny w szkole!

- Od lat profesor Grażyna Harkawik i profesor Barbara Koproń dbają, by miała miejsce taka żywa lekcja historii. Historia w podręcznikach to przecież nie to samo. Uczniowie nie wiedzą o tym wcześniej. Przeżywają - od śmiechu do... konsternacji i wzruszenia - mówi nam Małgorzata Sapkowska, jedna z nauczycielek II LO.

Stan wojenny wprowadzono w Polsce 13 grudnia 1981. Trwał on do 22 lipca 1983. W Gorzowie tylko pierwszej doby po wprowadzeniu stanu wojennego internowano 57 osób.