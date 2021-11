Milion za szczepienia. Dwie lubuskie gminy z finansowymi nagrodami

Tymczasem w regionie gorzowskim niemal od początku prowadziła gmina Słubice, która utrzymała swoją pozycję aż do końca.

Sukces przyniosło tam jednak nie tylko wyraźne zaangażowanie samych mieszkańców, ale i samorządu, który aktywnie uczestniczył w organizacji całego procesu szczepień.

To jest nasz wspólny sukces, bo gdy tylko szczepienia stały się powszechnie dostępne, robiliśmy co w naszej mocy, żeby zapewnić mieszkańcom jak najlepszy dostęp do nich. To właśnie w Słubicach, przy Urzędzie Miejskim, stanął w czerwcu pierwszy w województwie lubuskim Mobilny Punkt Szczepień, a we wrześniu, w Kunowicach, Rybocicach, Świecku i Golicach, zorganizowaliśmy pikniki prozdrowotne połączone ze szczepieniami - dodaje Mariusz Olejniczak.