Miliony za miejskie grunty. Gorzowskie nieruchomości dobrze się sprzedają

Gorzowskie nieruchomości cieszą się popularnością. I to sporą, co pokazują wyniki dwóch ostatnich przetargów. Te zakończyły się sukcesem, bo po sfinalizowaniu transakcji kasa miasta wzbogaci się o ponad 8 milionów złotych.

Na sprzedaż pójdą kolejne grunty

To nie koniec poszukiwania pieniędzy na rynku, bo przy ulicy Miłej do zlicytowania przygotowano w sumie 15 działek, a na nowych właścicieli czeka jeszcze 8. Przetargi na sprzedaż gruntów zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. A ten jest dla Gorzowa rekordowy, bo do tej pory miasto na tego typu nieruchomościach zarobiło już 19 milionów złotych. To o 5 milionów więcej niż w roku ubiegłym.