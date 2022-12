Minęło 41 lat od pacyfikacji Ursusa. Teraz wspominają to w nowym miejscu. Będzie tu pomnik?

Strajkowało wielu gorzowian

Nad ranem 16 grudnia 1981 doszło do pacyfikacji protestu. Na teren zakładu wjechał czołg, który staranował bramę do hali, w której przebywali strajkujący. Tuż po strajku zatrzymano 76 protestujących, a później jeszcze pięć osób.

- Dziś chcemy tym ludziom podziękować, wyrazić szacunek i powiedzieć, że ich trud nie poszedł na marne, bo to był ich wkład w drogę do wolności - mówił w piątek przy okazji rocznicy wojewoda Władysław Dajczak.