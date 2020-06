Minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk odwiedziła Gorzów. Mówiła o stadionie, hali oraz programie Klub

Na początek pani minister, tak jak w innych województwach, rozmawiała z dziennikarzami o programie Klub. W 2020 r. ministerstwo wsparło 129 małych i średnich klubów z województwa lubuskiego, na kwotę blisko 1,4 mln zł. Przez cztery lata ministerstwo sportu wspomogło lubuskie kluby sportowe w kwocie ponad 4,8 mln zł.

- Rządowy program "Klub" to w tym roku wyjątkowa edycja, ponieważ postanowiliśmy zwiększyć środki na ten cel do kwoty 55 mln zł. Właśnie po to, żeby wszystkie kluby – małe, średnie, które składały do nas wnioski, mogły od nas takie wsparcie w tym wyjątkowo trudnym czasie pandemii dostać. I tak też się stało” – powiedziała minister.