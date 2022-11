Miniżużlowcy Just Fun GUKS Speedway Wawrów są prawdziwymi "Twardzielami"! Dla nich był to świetny sezon

– Jak zawsze mogło być lepiej, ale myślę, że nie mamy co narzekać. Zdobyliśmy łącznie siedem medali we wszystkich kategoriach rozgrywek. Pod względem medali jest więc to superdorobek. Ale pod względem rozwoju zawodników również. A kolejni zawodnicy zdają licencję. Ponadto oddaliśmy czterech adeptów do dalszego szkolenia w Stali Gorzów w klasie 250. Na każdym więc polu były sukcesy. Ale przede wszystkim cieszy zachowanie tej ciągłości szkolenia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego sezonu – powiedział w trakcie uroczystości Parys, który jest też selekcjonerem w miniżużlowej reprezentacji Polski.

Trzeci „Twardziel” powędrował do rąk Maksymiliana Kostery. To jego internauci, drogą głosowania, wybrali na największym pechowcem tego sezonu. W sierpniu na zawodach w Rybniku Maksymilian złamał rękę. To wykluczyło jego starty do końca sezonu, a GUKS Speedway Wawrów przez dwie rundy Drużynowych Mistrzostw Polski nie mógł rywalizować w pełnym składzie. – Z ręka jest dobrze. Wszystko się zrosło, druty są wyciągnięte, można jechać! – mówił uśmiechnięty Kostera ma gali, która mogła przypominać galę PGE Ekstraligi, na której dorośli żużlowcy odbierają „Szczakiele”.