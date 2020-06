Minnie, Mickey i Kung Fu Panda w szpitalu? Uff! Na szczęście przyszli z prezentami

- Z pacjentami oddziału dziecięcego oraz oddziału chirurgii dziecięcej jesteśmy co roku. Dziś też nie mogło nas tu zabraknąć – mówi Ilona Sobczyk. Na co dzień jest wolontariuszką grupy Pomocni Lubuskiej. Wraz z Piotrem Siudą, Radosławem Pastusiakiem z Fundacji Balonowe Endorfinki i Pauliną Prucnal-Zawadzką (Prucnal Fotografia) pojawiła się przed szpitalem wojewódzkim w Gorzowie, by zrobić frajdę najmłodszych pacjentom lecznicy. Z okazji Dnia Dziecka cała grupa przyniosła dzieciakom masę prezentów: zabawek, słodyczy, owoców czy balonów.