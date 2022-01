Młode koszykarki AZS AJP Gorzów, zamiast seniorek, powalczą o Puchar Polski w Bydgoszczy

Podopieczne trenerów Roberta Pieczyraka i Łukasza Hiszpańskiego pierwszego dnia o 13.15 zagrają z MUKS-em Poznań. Jeśli lubuskie akademiczki wyeliminują z półfinału poznanianki, to w meczu o pierwsze miejsce zmierzą się w niedzielę o 12.15 z kimś z pary Basket SMS Aleksandrów Łódzki – Szkoła Gortata Politechnika Gdańska. Gdyby jednak MUKS pokonał AZS AJP, to spotkanie o trzecią pozycję zostanie rozegrane o 10.00.

- To jest taka impreza, gdzie od trzech lat udane nam się łączyć turniej seniorski z udziałem najlepszych drużyn w kraju z turniejem Młodzieżowego Pucharu Polski. W tym roku będą to dziewczęta do lat 19, cztery zespoły wyłonione w półfinałach spotkają się na parkiecie w Bydgoszczy. Zapowiada się bardzo ciekawa rywalizacja i dla wszystkich kibiców koszykówki, będzie to także możliwość zobaczenia tych wszystkich zawodniczek, które powinny już za jakiś czas zagościć na parkietach Energa Basket Ligi Kobiet – przyznał Marcin Korpolewski, członek zarządu PZKosz.