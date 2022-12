Młody Gorzowiaku! Który z Twoich kolegów dostał się do Młodzieżowej Rady Miasta? Oto pełna lista

To już druga w ostatnich latach kadencja Młodzieżowej Rady Miasta. Za jej powołaniem (a właściwie przywróceniem, bo taka rada istniała wcześniej do 2013) na początku 2019 roku była młodzież ze stowarzyszenia Novum. Przekonała ona tego władze miasta. I 27 marca 2019 radni miejscy Gorzowa przyjęli uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta oraz jej statutu.

Kto trafia do rady? Po dwóch przedstawicieli każdej szkoły ponadpodstawowej w Gorzowie (publicznej i niepublicznej). Są oni wybierani na trzyletnią kadencję. A jednymi z ich zadań są: promowanie idei samorządności wśród młodzieży czy kształtowanie postaw proekologicznych. To drugie było widoczne w poprzedniej kadencji. Młodzi radni organizowali bowiem akcje sprzątania miasta (m.in. terenów „popoligonowych”). By zostać radnym, nie można mieć ukończonych 18 lat.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta odbyły się 24 listopada. Skład rady poznaliśmy jednak dopiero tym tygodniu. Jak się przedstawia?