Moje Bermudy Stal Gorzów - For Nature Solutions Apator Toruń |RELACJA LIVE

Dzisiejsze spotkania mają wyłonić cztery zespoły, które awansują do najlepszej czwórki PGE Ekstraligi. W jaki sposób zespoły zostaną wyłonione? Do półfinałów rozgrywek awansują zwycięzcy dwumeczów oraz najlepszy z przegranych.

W pierwszych meczach ćwierćfinałowych Motor Lublin wygrał z Fogo Unią w Lesznie 49:41 i lublinianie, by awansować, nie mogą przegrać rewanżu więcej niż ośmioma punktami. Zielona-energia.com Włókniarz wygrała pierwszy mecz z Betardem Spartą we Wrocławiu 46:44 i częstochowianie, by awansować, mogą pozwolić sobie na porażkę więcej niż dwoma punktami.

Moje Bermudy Stal Gorzów przed tygodniem przegrała natomiast z For Nature Solutions Apatorem w Toruniu 44:46. Gorzowianie, by być pewni awansu, potrzebują więc zwycięstwa dwoma punktami. Z kolei torunianie, by na pewno awansować, nie mogą przegrać dzisiejszego spotkania więcej niż jednym punktem.

Co ważne, regulamin tegorocznych rozgrywek jest taki, że może się zdarzyć tak, iż awans do półfinału zapewni sobie drużyna, która... nie wygra żadnego spotkania.