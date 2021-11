Moje Bermudy Stal Gorzów z nowymi zagranicznymi żużlowcami do U-24 Ekstaligi

Szukamy nowych talentów, organizujemy kampy żużlowe. Trzymamy rękę na pulsie. Do drużyny U-24 dołączają nowi zagraniczny zawodnicy. My dajemy szansę, wszystko teraz w ich głowach i ciężkiej pracy. Do dzieła Panowie. Trzymamy kciuki - przeczytamy na profilu na Facebooku prezes klubu Marka Grzyba. - Chłopaki, witamy w Stalowej Rodzinie!