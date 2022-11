Morsy z klubu Eskimo z Kłodawy w poszukiwaniu zimnej wody. Ale już niedługo ta zacznie ich porządnie "szczypać" Alan Rogalski

- Wciąż poszukujemy zimnej wody. Póki co to bardziej wychodzi, że są to kąpiele niż morsowanie - śmieją się morsy z klubu Eskimo z Kłodawy, którzy w niedzielę o 11.30 "siedzieli" w Jeziorze Kłodawskim. Ale już niedługo i oni poczują na swym ciele to cudowne "szczypanie", bo temperatura powietrza, a tym samym w akwenie, ma być coraz to niższa. To miłośnicy lodowatego pluskania uwielbiają najbardziej! Chcesz do nich dołączyć? Z chęcią cię przyjmą. Czekają nie tylko w niedzielę w Kłodawie, ale również w soboty o godz. 14.30 i w środy o godz. 18.00.