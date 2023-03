Motocykliści rozpoczną sezon w Gorzowie. Którędy przejedzie parada?

„Moto Start”, czyli rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Gorzowie, to już kultowa impreza. Oficjalnie odbywa się od 2014. I choć miała przerwę z powodu pandemii, to w zeszłym roku powróciła i teraz będzie mieć kolejną odsłonę.

„Moto Start 2023” został zaplanowany na 15 kwietnia. To pierwsza sobota po świętach wielkanocnych. Motocykliści spotkają się tego dnia na bulwarze zachodnim *czyli tym od stronu Wildomu). To stąd – o godzinie 13.00 - wyruszą w tradycyjny przejazd przez miasto. - Nasza trasa tym razem ma 11,1 km długości – informuje Jacek Sterżeń, pomysłodawca imprezy.

Którędy przejadą motocykliści?

Kawalkada motocykli czy quadów najpierw przejedzie przez most Staromiejski, a następnie ulicą Grobla dojedzie do ronda przed mostem na Kanale Ulgi, gdzie zawróci i po dotarciu ul. Zieloną do Trasy Nadwarciańskiej przejedzie nią na północną stronę miasta. Tu trasa będzie biegła ulicami: Podmiejską, Pomorską, al. Ruchu Młodzieży Niezależnej, Piłsudskiego do ronda Górczyńskiego, gdzie motocykliści nawrócą i udadzą się w stronę centrum. Będą do niego jechać m.in. ul. Walczaka i Jagiełły.