Możesz zostać terytorialsem. Właśnie trwa nabór do lubuskiego batalionu Magdalena Marszałek

Chętni do służby mogą wstępować w szeregi lubuskich terytorialsów. Nabór prowadzi skwierzyński batalion lekkiej piechoty. Co ważne, żeby zostać żołnierzem obrony terytorialnej, wcale nie trzeba rezygnować z dotychczasowej aktywności. To służba dla tych, którzy chcą połączyć życie osobiste ze służbą wojskową. Pełnić ją może prawie każdy.