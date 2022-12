Można już składać wnioski o dodatek elektryczny. Ale nie każdy skorzysta

Kolejne finansowe wsparcie

Dodatek elektryczny to kolejna po dodatkach: osłonowym, węglowym oraz energetycznym, rządowa dopłata, która ma zniwelować rosnące ceny i tym samym pomóc gospodarstwom domowym. Szansę na jednorazowe dofinansowanie do rachunków mają tym razem ci, którzy wykorzystują do ogrzewania domów i mieszkań urządzenia elektryczne. Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej.

Dodatek wynosi:

1000 złotych – dla gospodarstw domowych, które w 2021 roku zużyły do 5 MWh

1500 złotych – dla gospodarstw domowych, które w 2021 roku zużyły powyżej 5 MWh rocznie

Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.