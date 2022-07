Mroczne budowle w środku lasu niedaleko Gorzowa. Ponura pamiątka po ogromnych fortyfikacjach - tajemnica „Ludendorff” | ZDJĘCIA

Podziemne fortyfikacje i pancerne kopuły

Grupa warowna „Ludendorff” znajduje się na północnym skraju Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Jej budowę rozpoczęto pod koniec 1935 r. Na umocnienia składały się kopuły, schrony, punkty obserwacyjne, stanowiska karabinów maszynowych oraz działa przeciwpancernego. Wszystkie te obiekty połączono pod ziemią systemem tuneli i korytarzy. Pod ziemią znajdowały się też m. in. koszary załogi, magazyny amunicji, część sanitarna. Głównym uzbrojeniem grupy „Ludendorff” były karabiny maszynowe. Dwa umieszczono w sześciostrzelnicowej kopule, zamontowanej w największym schronie nr 865 (522), trzy w trzystrzelnicowych kopułach typu 2P7. Dalsze trzy znajdowały się za płytami pancernymi obydwu dużych panzerwerków, służąc do obrony wejść i tyłów obiektów.

Był tu miotacz ognia i granatnik

Co ciekawe, do obrony służył również forteczny miotacz ognia oraz granatnik M19. Wyłącznie do obserwacji służyły dwie kopuły: zainstalowana w Pz. W. 864 oraz w odrębnym, obserwacyjnym Pz. W. 868.

Wysadzono ją po wojnie

Imię niemieckiego generała Ericha Ludendorffa grupa otrzymała w 1939 r. Dzięki swojemu położeniu, zastosowanej technologii i uzbrojeniu była jednym z najsilniejszych punktów niemieckiej fortyfikacji. Broniący się w umocnieniach Niemcy walczyli z nacierającymi wojskami rosyjskimi. Grupa „Ludendorff” zostala zdobyta 30 stycznia 1945 r. Obiekty nie zostały wówczas mocno uszkodzone. Wysadzono je w powietrze dopiero po wojnie. Obecnie, zwiedzając to miejsce, należy zachować szczególną ostrożność. Można wpaść do otwartych szybów prowadzących do zawalonych podziemi. W wielu miejscach do dziś są tu druty kolczaste.