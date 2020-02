Multimedia zostały kupione przez Vectrę. Będą zmiany w Gorzowie

W ciągu najbliższych miesięcy mogą zajść zmiany w telewizyjnej ofercie programowej wielu gorzowian. Multimedia Polska, największa kablówka w mieście, została bowiem kupiona przez Vectrę, która po tej transakcji staje się największym dostawcą telewizji kablowej w Polsce. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na transakcję pod kilkoma warunkami. Jeden z nich to ten, że Vectra musi zadbać, by w miejscu swojej działalności nie być monopolistą. Co to oznacza w Gorzowie? Ponieważ do Vectry należy już Jim-Sat, który – tak jak Multimedia – jest m.in. na części Górczyna, Vectra będzie musiała sprzedać którąś ze swoich gorzowskich kablówek. Najprawdopodobniej będzie to Jim-Sat, który ma dużo mniejszą liczbę abonentów.