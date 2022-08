Muzyków dla Pana Boga nigdy nie za wiele. Nowonarodzeni zagrają na Dobry Wieczór Gorzów

Odrodzili się jak Feniks

Nauczycielki z ubezpieczycielem

200 piosenek zagrają od ręki

Pośród około dwustu utworów, które mają w repertuarze Nowonarodzeni, część stanowią covery, czyli własne interpretacje piosenek innych wykonawców. Kogo konkretnie? Choćby Trzeciej Godziny Dnia czy australijskiego zespołu Newsboys, znanego m.in. z filmu „Bóg nie umarł”.

- Tych coverów jest tyle, że czasem aż trudno wybrać - śmieje się Aleksander.

- To, co gramy, to, owszem, są covery, ale szykujemy się do tego, by to, co nasze, ujrzało światło dzienne. Mamy już własne kawałki. W szufladzie jest już kilka utworów - dodaje z uśmiechem Anita. - Dźwięki, które wydajemy na swoich instrumentach, nie są przypadkowe, a Panu Bogu naprawdę się to podoba. Nieraz doświadczyliśmy tego, że w czasie rekolekcji, gdy graliśmy, ludzie doświadczali uzdrowienia, obecności Bożej - mówi gorzowianka. W Nowonarodzonych śpiewa i gra na gitarze (także elektroakustycznej).

- Perkusja czy gitara elektryczna niekoniecznie są w kościołach mile widziane. Wiemy jednak, że w tym momencie taka forma nowej ewangelizacji jest potrzebna Kościołowi. W inny sposób nie jesteśmy w stanie dotrzeć do ludzi, którzy na co dzień odbierają świat dźwiękiem. W radiu, w telewizji nie ma już sacrum w starym tego słowa znaczeniu. A my staramy się wielbić Boga jednak tym językiem, który dziś w świecie funkcjonuje - mówi Bohdanowicz.