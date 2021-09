MZK jest w czołówce Polski. Za co docenili naszego przewoźnika?

- Miejsce naszego MZK w czołówce przedsiębiorstw w skali kraju to dla całego zespołu ogromne wyróżnienie i mobilizacja do dalszej wytężonej pracy - mówi Roman Maksymiak , prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji. Właśnie zajęło ono czwarte miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej, który organizuje „Dziennik Gazeta Prawna” oraz „Strefa Gospodarki”. Zwyciężyły w nim ex aequo zakłady komunikacyjne w Warszawie i w Tychach, przed zakładami w Opolu oraz - tu też ex aequo na trzecim miejscu - zakładami w Poznaniu i w Katowicach.