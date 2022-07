Na 75-lecie Stilonu Gorzów przekopywali piłkę przez... Wartę

„Przekopmy Wartę” to akcja, jakiej jeszcze nie było. Obchodzący 75-lecie Stilon Gorzów zaprosił mieszkańców do konkursu... przekopywania piłki przez Wartę.

Na bulwarze od strony Wildomu w sobotnie przedpołudnie położono fragment sztucznej murawy, z której każdy chętny mógł spróbować sił przekopania piłki na drugą stronę rzeki.

Wielu próbom posłania piłki na drugi brzeg przyglądaliśmy się przez kilkanaście minut. Byliśmy świadkami, że niektórym próbującym (wśród nich byli m.in. kibice i piłkarze) udało się dokopać mniej więcej do połowy szerokości rzeki.

- Owszem, zdarza się, że bramkarze potrafią posłać piłkę spod swojej bramki pod bramkę rywala. Szerokość Warty ma jednak około 120 metrów, a to więcej niż boisko - mówili nam stilonowcy.

Dodajmy, że piłki nie spłyną Wartą do Kostrzyna. Na bieżąco były wyciągane z rzeki.