Na Chrobrego sadzą klony. Oby tylko nam nie uschły!

Klony rosły już wzdłuż ul. Chrobrego do 2002 r.. Wtedy to - nie bez kontrowersji - znajdujące się tu drzewa zostały wycięte, a sprawa zakończyła się nawet w sądzie. Wycięte drzewa próbowano zastąpić wiśniami piłkowanymi. Cześć drzew zostało jednak zdewastowanych a część się nie przyjęło. Miłośnicy zieleni powinni więc trzymać teraz kciuki, by z klonami nie było podobnie. We wrześniu zeszłego roku część mieszkańców twierdziła, że misy, które wtedy zostały przygotowane na drzewa, są za małe.