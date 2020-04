Na cmentarz główną bramą nie wjedziesz. Kiedy i dlaczego?

Dlaczego trzeba będzie zamknąć wjazd na cmentarz przez tzw. pierwszą bramę? Na ul. Żwirowej trwa budowa kanalizacji deszczowej. I właśnie na czwartek 23 kwietnia oraz piątek 24 kwietnia zaplanowane zostały prace budowlane w tej części miasta.

Zamknięcie bramy nie oznacza pozbawienia możliwości wjazdu na cmentarz. Będzie to możliwe tzw. drugą bramą tuż obok Gorzowskiego Domu Pogrzebowego.

Na cmentarz bezpłatnie mogą wjechać niepełnosprawni oraz osoby powyżej 70. roku życia. Mogą to robić od poniedziałku do piątku między 7.00 a 10.00 oraz między 14.00 a 15.00. We wtorki popołudniowa możliwość wjazdu na cmentarz jest do 16.30.

