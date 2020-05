Na deptaku przy katedrze pojawiły się drzewa. Znacie ten gatunek?

Rosną na 4-12 metrów wysokości, średnica ich pni dochodzi do 50 cm i są odporne na mrozy. Tym charakteryzują się klony tatarskie. To drzewa, które właśnie pojawiają się na deptaku na ul. Sikorskiego. Sadzone są do betonowych donic, które tydzień temu zostały rozstawione wzdłuż torowiska tramwajowego. Dużych donic na drzewa jest 30. Oprócz tego na deptaku jest już pięć małych donic (stoją koło przystanku przy Ukrainoczce). W nich z kolei ma zostać zasadzona tzw. niska roślinność.

- Gdy drzewa zostaną zasadzone, a my je odbierzemy, wówczas przejdą pod opiekę miasta i my będziemy je podlewać. Jeśli któreś by uschło, wykonawca ma obowiązek wymienić je w ramach gwarancji – mówił nam we wtorek 19 maja Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Klony nie będą jedynymi roślinami, jakie pojawią się na deptaku. Będą tu też rosły m.in. berberysy, hortensje, wydmuchrzyce czy miskanty (to rodzaje traw). Będą też grusze i róże.