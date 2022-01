Na drogach w Lubuskiem wciąż bardzo ślisko! Dochodzi do kolizji i wypadków

Silny wiatr, śnieżyce i mróz. Takie warunki pogodowe nie sprzyjają kierowcom. Od wczoraj notowana jest seria kolizji, stłuczek i wypadków. Wypadek za wypadkiem Już wczoraj rano niektóre drogi w Lubuskiem zamieniły się dosłownie w szklanki. Duży problem mieli m.in. mieszkańcy Santoka, którzy nie byli w stanie dojechać do pracy. Droga na Gorzów zamieniła się w sznur stojących aut jedno za drugim. Przeczytaj też: Ludzie nie mogli dojechać do pracy. Na drogach jest szklanka! Wieczorem było już tylko gorzej. Informowaliśmy Was o serii zdarzeń drogowych. Do jednego z nich doszło w Wysokiej. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Jedna osoba została poszkodowana. (zdjęcia w naszej galerii) O godz. 21.00 na odcinku Lubogoszcz - Lubiatów też zderzyły się dwa samochody. - Warunki na drogach bardzo trudne, mocno zajeżdżony śnieg, który zamienił się w lód - poinformowało OSP Sława, które było na miejscu zdarzenia. Drogi są jak szklanki Z kolei dziś (21 stycznia) z samego rana doszło do kolizji w Wawrowie na os. Bermudy. Czytelnicy informują nas, że na tym odcinku było bardzo ślisko, a przejeżdżające auta "latały" po drodze. Zachowajcie szczególną ostrożność. Przed Leśniowem (k32) kobieta podczas wyprzedzania straciła panowanie nad autem i wypadł z drogi. Tam również jest bardzo ślisko! (zdjęcia w galerii)

OSP Sława/PSP Gorzów/ Czytelnik/ OSP Wawrów