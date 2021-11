Na dworze chłodno, woda zimna, a im nadal jest za ciepło! Mimo to morsy z Kłodawy robią to, co kochają Alan Rogalski

- Temperatura wody bez zmian. Czekamy na ochłodzenie - nie ukrywają morsy z klubu Eskimo w Kłodawie. Ale pomimo tego robią to, co kochają, bo to "ponoć terapia na wszystko".