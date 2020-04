Na dworzec w Gorzowie po wielu latach wjechała cywilizacja

Montaż elektronicznego systemu informacji pasażerskiej to już ostatni etap trwającej do września zeszłego roku modernizacji estakady kolejowej. Wyświetlacze miały być już zamontowane pod koniec ubiegłorocznego lata. To się jednak nie udało, bo splajtowała firma, która miała zająć się montażem i choć PKP PLK kończyła cały remont, to trzeba było jeszcze raz poszukać wykonawcy tablic. Zostały nim bydgoskie Kolejowe Zakłady Łączności.

Kiedy system zacznie działać? – Powinno to być w maju, a najpóźniej na początku czerwca – mówi Radosław Śledziński. Choć montaż wyświetlaczy i monitorów jest już w zasadzie na ukończeniu, to trzeba będzie jeszcze zainstalować w Gorzowie serwer do systemu.