Na "Jancarzu" powstały kolejne loże. Ile sponsorzy zapłacą za każdą z nich za sezon?

- Otworzymy coś, na co długo czekaliśmy. Coś, co wyróżnia nas na tle innych klubów związanych z żużlem - mówił nam we wtorek 21 września Tomasz Michalski, dyrektor Stali Gorzów. Klub właśnie kończy przygotowania do otwarcia lóż, z których sponsorzy żółto-niebieskich będą mogli oglądać zawody żużlowe. Dziesięć swego rodzaju salonów powstało pomiędzy wyjściem z drugiego wirażu a okolicami linii startu. Gdy byliśmy tam we wtorek w południe, trwały jeszcze ostatnie prace. Loże mają być gotowe na niedzielę. Ich otwarcie nastąpi dwie godziny przed zaplanowanym na 16.30 meczem Moich Bermudów Stali Gorzów z Fogo Unią Leszno.