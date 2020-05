Na Kwadracie śmietniki będą... pod ziemią. I to już w tym roku

Gdzie będą śmietniki?

Jak ma wyglądać podziemny śmietnik? Jak sama jego nazwa mówi, będzie zamontowany w ziemi. Oczywiście, jego część będzie nieznacznie wystawała z ziemi, aby mieszkańcu nie musieli się schylać.

W poniedziałek 25 maja dotarliśmy do dokumentu, który mówi o wymiarach pojemników. Ponad ziemię śmietnik będzie wystawał maksymalnie na metr. Będzie miał wrzutnik mniej więcej o wymiarach 60 x 90 cm. Śmieci będą wrzucane do zbiornika, który będzie w kształcie prostopadłościanu zakopanego do 3 metrów w ziemi. Wszystko to będzie w okolicy narożnika ulic: Dąbrowskiego i 30 Stycznia tuż obok „klocków” obok trampolin.

Śmietników ma być w sumie sześć. Po jednym na: papier, plastik, szkło oraz odpady biodegradowalne i zielone oraz dwa pojemniki na odpady zmieszane i resztkowe (czyli te śmieci, których już nie da się posegregować). Pojemniki będzie wyciągał specjalny wóz z dźwigiem.