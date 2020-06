Na Lutyckiej w śmieciach biegają szczury wielkości krowy

- Teraz to jeszcze da się żyć, bo lokale gastronomiczne, które są w pobliżu, nie działają na pełnych obrotach. Boję się jednak, co będzie, gdy przyjdzie temperatura powyżej 30 stopni i te lokale będą miały więcej klientów. Tu nie będzie jak wytrzymać. Będzie nie tylko bród, ale także smród. I to ogromny – mówi Violetta Wołoch. Nasza Czytelniczka mieszka przy ul. Lutyckiej. W pobliżu jej kamienicy mieszczą się popularne restauracje i kawiarnie. I przedsiębiorcy, i mieszkańcy wyrzucają więc odpady do śmietników, które są na placu na tyłach bloku.

To, co tu się bardzo często dzieje, woła o pomstę do nieba.

- Śmietników jest tu w sumie z 14, a śmieci i tak leżą dookoła. Dodatkowo roznoszą je ptaszyska, gmerają w nich bezdomni. Gastronomia wyrzuca tu resztki mięsa, resztki warzyw. Proszę sobie wyobrazić, jak to śmierdzi. I to nie tylko, gdy robi się upał – mówi pani Violetta.

O porządek wraz z mieszkańcami walczy od dawna. Efektu na razie nie widać.