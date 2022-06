Na Nadwarciańskiej Dysze nie tylko się biega. Były tańce "Buziaków" czy rozgrzewka z Kornelią Lesiewicz i Magdaleną Żelazną Alan Rogalski

Na Nadwarciańskiej Dysze nie tylko się biega. Były występy taneczne zespołu "Buziaki", rozgrzewka przed biegiem z Kornelią Lesiewicz i Magdaleną Żelazną, lekkoatletycznymi mistrzyniami Polski, masaże wykonywane po biegu przez studentów fizjoterapii ZWKF AWF Gorzów czy rzuty do kosza w asyście koszykarek AZS AJP Gorzów oraz jednej z trenerek w klubie Agnieszki Szott. Zresztą, co tu pisać, sami zobaczcie, co się działo wokół biegu!