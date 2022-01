Na naprawę ul. Sikorskiego poczekamy. Będzie dopiero wiosną

Wracamy do sprawy uszkodzonego skrzyżowania ul. Sikorskiego z Wełnianym Rynkiem. Pisaliśmy o nim w tekście: Ulica za 60 mln zł trochę się nam już "posypała". Sikorskiego do poprawki . 25 stycznia urzędnicy zapewnili nas, że droga została zgłoszona do naprawy w ramach gwarancji. Kilka dni później głos w sprawie zabrała Trakcja PRKiI, która była generalnym wykonawcą przebudowy ul. Sikorskiego.

Problem z tzw. klawiszowaniem płyt u zbiegu Sikorskiego i Wełnianego Rynku pojawił się jeszcze w zeszłym roku. Już pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem urzędnicy wezwali wykonawcę do usunięcia usterki.

- Niezależnie od okresu urlopowego niezwłocznie przystąpiliśmy do wykonania prac zabezpieczających nawierzchnię - informuje nas Maciej Grajewski, rzecznik Trakcji.

Naprawa dopiero wiosną?

Wykonawca mówi, że wzmocnił podbudowę i ustabilizował płyty do czasu docelowej ich naprawy lub nawet wymiany. - Należy jednak podkreślić, że obecnie docelowa naprawa nie jest możliwa z uwagi na panujące warunki atmosferyczne - mówi rzecznik wykonawcy.

Kiedy więc dojdzie do naprawy? Trakcja przybliżonej daty oficjalnie nie podaje. Nieoficjalnie wiemy jednak, że będzie to dopiero na początku wiosny. Podobnie było w zeszłym roku z przebudowaną przez innego wykonawcę, firmę Budimex, ul. Kostrzyńską. W lutym 2021 zwróciliśmy na naszych łamach uwagę, że kilka miesięcy po przebudowie robią się już dziury. Po naszej interwencji Budimex od razu załatał drogę tymczasowo, a w kwietniu przystąpił do solidnej naprawy.

W przypadku skrzyżowania Sikorskiego z Wełnianym Rynkiem też konieczne są większe prace. Skrzyżowanie prawdopodobnie trzeba będzie rozebrać.