Na nowej obwodnicy będzie miejsce na tramwaj z Górczyna na Piaski!

- Szkoda, że nie planują z przyszłością. Ja bym od razu uwzględnił miejsce na torowisko tramwajowe. Nowa linia byłaby przecież idealnym łącznikiem Piasków z Górczynem - pisał nam pan Mariusz. - Pas między jezdniami ma mieć tylko cztery metry?! Jeśli do tego „most” na Kłodawce będzie w technologii rurowej, oznacza to, że tramwaj już tamtędy nie pojedzie - zwracał z kolei uwagę pan Witold.

Po pokazaniu dokumentów dotyczących obwodnicy, w części mieszkańców zawrzało. Okazało się bowiem, że pas, który ma rozdzielić obie jezdnie nowej drogi ma mieć - według planu funkcjonalno-użytkowego - cztery metry szerokości. Zdaniem niektórych gorzowian to za mało, by przyszłą drogą mogły kiedyś jeździć tramwaje.

Tramwaje w Gorzowie. To pilna sprawa

Temat zostawienia terenu pod ewentualną linię tramwajową od razu zrobił się pilny. Mamy bowiem październik, a już na przełomie listopada i grudnia magistrat chce ogłosić przetarg na zaprojektowanie i zbudowanie pierwszego odcinka drogi. W sprawie pozostawienia miejsca pod torowisko niemal od razu interpelację do władz miasta napisała radna Marta Bejnar-Bejnarowicz. - Tramwaj musi wjechać w Górczyn, co dla stworzenia dobrej sieci, musi nastąpić od Piasków. Na ul. Górczyńskiej mamy rezerwę terenu pod tramwaj i połączenie linii na Piaski może się odbyć tylko przez projektowany odcinek Kamiennej - pisze radna do władz miasta. - Nie zamykajmy możliwości rozwoju dla kolejnych pokoleń! - apeluje M. Bejnar-Bejnarowicz.

Ile kosztowałaby linia tramwajowa?

Gdyby dziś chcieć zrobić linię tramwajową z Piasków na Górczyn, mogłaby ona kosztować kilkadziesiąt milionów złotych.

- Szacujemy, że odcinek od dzisiejszej pętli na Piaskach do nowego ronda na końcu ul. Kazimierza Wielkiego kosztowałby 10-12 mln zł. Miasto odzyskałoby jednak część pieniędzy po sprzedaniu terenu po pętli - mówi Tomasz Drost ze stowarzyszenia komunikacja.org. Od lat zabiega ono o poprowadzenie tramwaju z Piasków na Górczyn najkrótszą trasą (dziś oba osiedla łączy bowiem jedynie linia nr 3, która jeździ... przez centrum). - Budowa torów od ronda Kazimierza Wielkiego do ronda Górczyńskiego to wydatek 15 mln zł, a od ronda Górczyńskiego do ul. Okulickiego - 30 mln zł - wylicza T. Drost. Pieniądze można byłoby pozyskać z Unii Europejskiej.

