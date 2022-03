Na "nowym" torze Stal Gorzów lepsza od Falubazu Zielona Góra

Sobotni pojedynek był nie tylko pierwszym tegorocznym spotkaniem obu drużyn, ale również pierwszą okazją do pościgania się na nim dwóch obcokrajowców lubuskich ekip. - Pierwszy raz jeździłem w Gorzowie. Na początku jeździłem trochę nerwowo, ale później już spokojniej - mówił po sobotnim meczu Jan Kvech, czeski żużlowiec Stelmet Falubazu Zielona Góra. - Mogło być lepiej, ale lepiej robić na sparingu. Muszę się nauczyć inaczej pokonywać drugi łuk - mówił z kolei Patrick Hansen, duński zawodnik Moje Bermudy Stali Gorzów.

Byliście na meczu. Mamy was! Tak kibicowaliście na sparingu Stali z Falubazem

Przed rozpoczynającym się właśnie sezonem Stal nieznacznie przebudowała tor (nachylenie łuków zwiększyło się o około 5 procent). Efekt? Czasy niektórych zwycięzców biegów były bliskie dziesięcioletniemu już rekordowi toru, który wynosi 58,00 sek. W sobotę Bartosz Zmarzlik pierwszy ze swoich biegów zakończył w czasie 58,16 sek.

- Gorzowski tor nabrał po przebudowie dodatkowej specyfiki - mówił nam Szymon Woźniak ze Stali. On ze swojego występu był zadowolony. - W porównaniu z poprzednimi latami, dołożyłem sobie treningów i, jak widać, to zdało egzamin - dodawał.

Gorzowscy kibice mogą być zadowoleni z postawy liderów swojej drużyny. A zielonogórzanie? Już u progu sezonu mają kilka zmartwień. W sobotnim sparingu nie dość, że nie wystartował odczuwający skutki upadku na treningu Piotr Protasiewicz, to jeszcze z nawierzchnią gorzowskiego toru zapoznało się kilku zawodników: Krzysztof Buczkowski, Nile Tufft i Damian Pawliczak. Poza tym indywidualnie zdołali wygrać jedynie cztery wyścigi.

W niedzielę 27 marca obie drużyny spotkają się w Zielonej Górze. Początek spotkania na stadionie przy ul. Wrocławskiej o 14.00.