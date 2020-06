Na plaży w Karninie, jak na Bahama. Czysta woda, jasny piasek, a pod słomianymi parasolami można się już opalać

Nieopodal pod kolejnym parasolem ulokowali się Julia, Łukasz i Maksym. Obok nich rowery. - Pierwszy raz jesteśmy tu, odkąd jest ta nowa plaża. I jest naprawdę fajna - uśmiecha się trójka młodych ludzi. To samo mówią kolejne grupy młodzieży.

Mamy z dziećmi też są zadowolone z plaży w Karninie. - Jak nie ma pogody, to jest plac zabaw . I dla maluchów i dla starszych. Tu naprawdę nie da się nudzić. Bardzo fajne miejsce - mówią Magda i Agnieszka, których dzieci właśnie dokazują nad wodą.

Pod jedną z wiat, gdzie można odpocząć i coś zjeść przy stole, spotykamy trójkę chłopaków. - To bardzo blisko Gorzowa. Mamy świetne połączenie autobusem miejskim, więc moment i jesteśmy na plaży - śmieją się dwaj Bartosze i Kacper.

Ogromna, bo prawie 3 hetarowa plaża została oddana do użytku w ubiegłym roku. Są na niej trzy place zabaw (dla dzieci w różnym wieku), dwie wiaty grillowe oraz toalety. Piękną promenadą z ławkami dojdziemy do dwóch pomostów. Na miejscach do plażowania są parasole, jest tu też pływająca wyspa. A na miłośników ruchu czekają dwa boiska: siatkarskie i piłkarskie. Plaża jest ogrodzona.